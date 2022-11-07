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Судейство

Сегодня, 11:59

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал, какие инциденты будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК РФС.

«Зенит» — «Ахмат»: главный тренер «Ахмата» Ташуев выходил за пределы технической зоны. Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения.

«Торпедо» — «Крылья Советов». Игроки обоих клубов не в полном составе прошли через микст-зону.

В матче «Урала» и «Локомотива» выход главных тренеров Гончаренко и Федорова за пределы технической зоны.

«Ростов» — «Динамо»: главный тренер Йоканович выходил за пределы технической зоны. Неподобающее поведение команды. 5 желтых карточек получил игроки и еще одну — тренер», — сказал Григорьянц «СЭ».

РФС
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
Артур Григорьянц
КДК
5
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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