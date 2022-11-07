КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал, какие инциденты будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК РФС.

«Зенит» — «Ахмат»: главный тренер «Ахмата» Ташуев выходил за пределы технической зоны. Болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения.

«Торпедо» — «Крылья Советов». Игроки обоих клубов не в полном составе прошли через микст-зону.

В матче «Урала» и «Локомотива» выход главных тренеров Гончаренко и Федорова за пределы технической зоны.

«Ростов» — «Динамо»: главный тренер Йоканович выходил за пределы технической зоны. Неподобающее поведение команды. 5 желтых карточек получил игроки и еще одну — тренер», — сказал Григорьянц «СЭ».