Президент «Оренбурга»: «Севилья» интересовалась Сычевым? Никаких разговоров не было, ничего официального»

Президент «Оренбурга» отреагировал на заявление агента Сычевого об интересе со стороны «Севильи»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление агента нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого Виктора Панченко об интересе к игроку со стороны «Севильи».

«Ни одного официально предложения по Сычевому не было, кроме «Крыльев Советов». Никаких неформальных, личных разговоров не было. Ничего официального. Ни от одного клуба, кроме «Крыльев», — сказал Еремякин «СЭ».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.