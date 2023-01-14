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Президент «Оренбурга»: «Севилья» интересовалась Сычевым? Никаких разговоров не было, ничего официального»

Президент «Оренбурга» отреагировал на заявление агента Сычевого об интересе со стороны «Севильи»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление агента нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого Виктора Панченко об интересе к игроку со стороны «Севильи».

«Ни одного официально предложения по Сычевому не было, кроме «Крыльев Советов». Никаких неформальных, личных разговоров не было. Ничего официального. Ни от одного клуба, кроме «Крыльев», — сказал Еремякин «СЭ».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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ТБ 2.5

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Реал
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ТБ 2.5

31%

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22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Владимир Сычевой
ФК Оренбург
ФК Севилья
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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