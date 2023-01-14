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Пресс-атташе «Севильи» прокомментировал информацию об интересе к Сычевому

Виктория Кравченко
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Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес отреагировал на заявление агента нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого Виктора Панченко об интересе к игроку со стороны испанского клуба.

«Интерес к Сычевому? Клуб никогда не говорит о трансферном рынке и интересе к игрокам. У меня нет никакой информации об этом. Это имя не упоминалось в местной прессе», — цитирует Гомеса «РБ Спорт».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/press-attashe-sevil-i-sy-chevoj-u-menya-net-informatsii-ob-e-tom-e-to-imya-ne-poyavlyalos-v-mestnoj-presse/

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Владимир Сычевой
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1
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2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
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 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
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 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
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 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
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 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
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 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
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 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
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 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
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