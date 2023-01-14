Пресс-атташе «Севильи» прокомментировал информацию об интересе к Сычевому

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес отреагировал на заявление агента нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого Виктора Панченко об интересе к игроку со стороны испанского клуба.

«Интерес к Сычевому? Клуб никогда не говорит о трансферном рынке и интересе к игрокам. У меня нет никакой информации об этом. Это имя не упоминалось в местной прессе», — цитирует Гомеса «РБ Спорт».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.