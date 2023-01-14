В «Оренбурге» заявили о завершении трансферной кампании в зимнее ТО

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос «СЭ» о трансферных целях клуба в зимнее трансферное окно.

«Мы проделали все работу. Мы приобрели Переса. Это были давно сформированные планы, мы их реализовали. Трансферная кампания «Оренбурга» завершена. Иногда мы смотрим на какие-то хотелки. Но большая вероятность того, что мы закончили», — сказал Еремякин «СЭ».

Контракт 23-летнего аргентинца с «Оренбургом» рассчитан до 2026 года. Перес является воспитанником «Лануса». В нынешнем сезоне он провел за аргентинскую команду 45 матчей и забил 3 гола.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.