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Сегодня, 18:40

В «Оренбурге» заявили о завершении трансферной кампании в зимнее ТО

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос «СЭ» о трансферных целях клуба в зимнее трансферное окно.

«Мы проделали все работу. Мы приобрели Переса. Это были давно сформированные планы, мы их реализовали. Трансферная кампания «Оренбурга» завершена. Иногда мы смотрим на какие-то хотелки. Но большая вероятность того, что мы закончили», — сказал Еремякин «СЭ».

Контракт 23-летнего аргентинца с «Оренбургом» рассчитан до 2026 года. Перес является воспитанником «Лануса». В нынешнем сезоне он провел за аргентинскую команду 45 матчей и забил 3 гола.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

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25%

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ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

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Реал
Барселона

ТБ 2.5

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1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
РПЛ
ФК Оренбург
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
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4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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