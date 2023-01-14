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Геннадий Орлов: «Если Сычевой будет нужен «Зениту» — заплатят любые деньги»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого в «Зенит».

«Возможный будущий переход Сычевого в «Зенит»? Да подождите, сейчас вообще о нем рано что-либо говорить. По логике я думал, что он останется в «Оренбурге». Наверное, в клубе поступили правильно. Все-таки сто миллионов рублей — большие деньги для «Оренбурга».

Посмотрим, как он будет играть в «Крыльях Советов». Если Сычевой будет играть здорово — «Зенит», в том числе, будет его приглашать. Если он будет нужен «Зениту», заплатят любые деньги», — цитирует Орлова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в контракте 26-летнего футболиста с самарским клубом прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиард рублей для других команд.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-14-orlov-o-pisarskom-seychas-o-nem-rano-chto-libo-govorit-yesli-on-budet-nuzhen-zenitu-zaplatyat-lyubyye-dengi

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1.93

24%

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обе забьют - да

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1.65
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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