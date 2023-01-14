Геннадий Орлов: «Если Сычевой будет нужен «Зениту» — заплатят любые деньги»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого в «Зенит».

«Возможный будущий переход Сычевого в «Зенит»? Да подождите, сейчас вообще о нем рано что-либо говорить. По логике я думал, что он останется в «Оренбурге». Наверное, в клубе поступили правильно. Все-таки сто миллионов рублей — большие деньги для «Оренбурга».

Посмотрим, как он будет играть в «Крыльях Советов». Если Сычевой будет играть здорово — «Зенит», в том числе, будет его приглашать. Если он будет нужен «Зениту», заплатят любые деньги», — цитирует Орлова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в контракте 26-летнего футболиста с самарским клубом прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиард рублей для других команд.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.