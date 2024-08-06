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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев оценил работу судей в матче с «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что у людей из судейского корпуса депутатская неприкосновенность после матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

— Вы наверняка пересматривали этот матч. Как объясняете для себя ошибки Бобровского?

— Это невозможно ничем объяснить. Это не поддается никакой разумной логике. Это безобразное предвзятое судейство. Никакой логике не поддается и то, что у нас люди из судейского корпуса — неприкасаемые, у них депутатская неприкосновенность. Народ собрался, ведь им надо где-то эмоции выплескивать, а лучше чем на футболе, их нигде не выплеснешь. Зачем на улицах что-то ломать? Лучше пусть пойдут на стадион и покричат, тогда будет меньше крика на разных площадях. И почему они не могут кричать на судью, что он черт? — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН».

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
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1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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