Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев оценил работу судей в матче с «Пари НН»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что у людей из судейского корпуса депутатская неприкосновенность после матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

— Вы наверняка пересматривали этот матч. Как объясняете для себя ошибки Бобровского?

— Это невозможно ничем объяснить. Это не поддается никакой разумной логике. Это безобразное предвзятое судейство. Никакой логике не поддается и то, что у нас люди из судейского корпуса — неприкасаемые, у них депутатская неприкосновенность. Народ собрался, ведь им надо где-то эмоции выплескивать, а лучше чем на футболе, их нигде не выплеснешь. Зачем на улицах что-то ломать? Лучше пусть пойдут на стадион и покричат, тогда будет меньше крика на разных площадях. И почему они не могут кричать на судью, что он черт? — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН».