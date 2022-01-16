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Президент «Лилля»: «Мы пока не договорились с ЦСКА по трансферу Языджи»

Президент «Лилля» подтвердил переговоры с ЦСКА по трансферу Языджи
Карен Саркисян
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Instagram

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался о возможном переходе полузащитника Юсуфа Языджи в ЦСКА.

 

«Мы пока не договорились с ЦСКА по трансферу Языджи, — приводит слова Летанга RMC Sport. — Переговоры идут, но соглашение не достигнуто. Но «Лилль» действительно решил найти замену Юсуфу на случай его ухода».

По словам президента французского клуба, наиболее интересным вариантом на случай ухода 24-летнего турка является полузащитник Хатем Бен-Арфа, который находится в статусе свободного агента.

«Первым делом нужно разобраться с трансфером Языджи. Пока «Лилль» не договорится, говорить нечего. Произойти может все что угодно».

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к заключению сделки по трансферу Языджи. Речь идет об аренде полузащитника с последующим правом выкупа.

В нынешнем сезоне Языджи забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль». Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турка в 15 миллионов евро.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-toutes-les-infos-et-rumeurs-du-13-janvier-2022_LN-202201130053.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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