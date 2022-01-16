Президент «Лилля»: «Мы пока не договорились с ЦСКА по трансферу Языджи»

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался о возможном переходе полузащитника Юсуфа Языджи в ЦСКА.

«Мы пока не договорились с ЦСКА по трансферу Языджи, — приводит слова Летанга RMC Sport. — Переговоры идут, но соглашение не достигнуто. Но «Лилль» действительно решил найти замену Юсуфу на случай его ухода».

По словам президента французского клуба, наиболее интересным вариантом на случай ухода 24-летнего турка является полузащитник Хатем Бен-Арфа, который находится в статусе свободного агента.

«Первым делом нужно разобраться с трансфером Языджи. Пока «Лилль» не договорится, говорить нечего. Произойти может все что угодно».

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к заключению сделки по трансферу Языджи. Речь идет об аренде полузащитника с последующим правом выкупа.

В нынешнем сезоне Языджи забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль». Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турка в 15 миллионов евро.