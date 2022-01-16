Самедов включил Черчесова в топ-3 тренеров по тренерским качествам, Карреру — по человеческим

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» выделил лучших тренеров, с которыми он работал.

— Самый умный футболист, против кого ты играл и с кем играл.

— С кем играл — Егор Титов. Понимание игры, открывания, движение. Против кого — назову того, против кого было неудобно. Дуглас Коста. Скорость, открывания. Мне было очень тяжело.

— Три желания в ближайшие пять лет.

— Стать каким-нибудь спортивным директором клуба. Построить новый дом. Именно построить. Открыть свой ресторанчик на берегу океана.

— Самый запоминающийся матч в карьере.

— «Спартак» — «Анжи». Возвращение в «Спартак». Первая домашняя игра. Очень важный для меня момент. Мне удалось забить победный мяч.

— Самый крутой футболист, с кем менялся футболками.

— Кавани. Мы проиграли на ЧМ Уругваю 0:3, я подошел к нему и попросил. Лежит дома.

— Топ-3 тренеров, с кем ты работал.

— По тренерским качествам — Кучук, Черчесов и Невио Скала. По человеческим — Божович, Каррера и Славен Билич.

— Топ-3 лучших спартаковцев в истории.

— Назову тех, на ком я рос, — Цымбаларь, Титов и Кечинов.