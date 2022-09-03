Президент «Бешикташа»: «Монтеро не уедет в Россию»

Президент «Бешикташа» заявил, что защитник Монтеро не перейдет в ЦСКА

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе защитника Франсиско Монтеро в ЦСКА.

«Да, мы действительно хотим отдать Франсиско Монтеро в аренду. Но он не уедет в Россию. Он будет отдан в аренду турецкому клубу», — сказал Чеби «СЭ».

Ранее Sabah Spor сообщил, что менеджер 23-летнего испанца провел рабочую встречу с московским клубом.

Контракт защитника с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеро в 2,7 миллиона евро.