Президент «Бешикташа»: «Монтеро не уедет в Россию»
Президент «Бешикташа» заявил, что защитник Монтеро не перейдет в ЦСКА
Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе защитника Франсиско Монтеро в ЦСКА.
«Да, мы действительно хотим отдать Франсиско Монтеро в аренду. Но он не уедет в Россию. Он будет отдан в аренду турецкому клубу», — сказал Чеби «СЭ».
Ранее Sabah Spor сообщил, что менеджер 23-летнего испанца провел рабочую встречу с московским клубом.
Контракт защитника с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеро в 2,7 миллиона евро.
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