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Сегодня, 15:00

Президент «Бешикташа»: «Монтеро не уедет в Россию»

Президент «Бешикташа» заявил, что защитник Монтеро не перейдет в ЦСКА
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Президент «Бешикташа» Ахмед Нур Чеби в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном переходе защитника Франсиско Монтеро в ЦСКА.

«Да, мы действительно хотим отдать Франсиско Монтеро в аренду. Но он не уедет в Россию. Он будет отдан в аренду турецкому клубу», — сказал Чеби «СЭ».

Ранее Sabah Spor сообщил, что менеджер 23-летнего испанца провел рабочую встречу с московским клубом.

Контракт защитника с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеро в 2,7 миллиона евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
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