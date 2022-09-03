Менеджер защитника «Бешикташа» Монтеро провел рабочую встречу с ЦСКА
Менеджер защитника «Бешикташа» Франсиско Монтеро провел рабочую встречу с ЦСКА, сообщает Sabah Spor.
По информации источника, стамбульский клуб не рассчитывает на 23-летнего испанца в нынешнем сезоне.
Контракт защитника с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеро в 2,7 миллиона евро.
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|17-2
|17
|
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|Спартак
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|
4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
|
5
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|
6
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
7
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
8
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|
9
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
10
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
11
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
13
|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
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