Менеджер защитника «Бешикташа» Монтеро провел рабочую встречу с ЦСКА

Менеджер защитника «Бешикташа» Франсиско Монтеро провел рабочую встречу с ЦСКА, сообщает Sabah Spor.

По информации источника, стамбульский клуб не рассчитывает на 23-летнего испанца в нынешнем сезоне.

Контракт защитника с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеро в 2,7 миллиона евро.