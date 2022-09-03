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Менеджер защитника «Бешикташа» Монтеро провел рабочую встречу с ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Менеджер защитника «Бешикташа» Франсиско Монтеро провел рабочую встречу с ЦСКА, сообщает Sabah Spor.

По информации источника, стамбульский клуб не рассчитывает на 23-летнего испанца в нынешнем сезоне.

Контракт защитника с «Бешикташем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеро в 2,7 миллиона евро.

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Основные источники исследования

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 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
6
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
7
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
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 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
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