Березуцкий, Семак, Шварц, Федотов и Сторожук претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в феврале

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера февраля.

На награду претендуют Алексей Березуцкий (ЦСКА, 12 очков в 4 матчах, 3-е место), Сергей Семак («Зенит», 10 очков в 4 встречах, 1-е место), Сандро Шварц («Динамо», 7 очков в 4 играх, 2-е место), Владимир Федотов («Сочи», 7 очков в 4 матчах, 4-е место), Александр Сторожук («Краснодар», 7 очков в 3 встречах, 5-е место).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.