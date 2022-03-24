«Химки» проведут товарищеский матч с «Локомотивом» во время паузы в РПЛ

«Химки» проведут товарищеский матч с «Локомотивом», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Встреча состоится в воскресенье, 27 марта, и пройдет в закрытом режиме. По решению тренерского штаба информация об игре будет частично ограничена.

«Химки» занимают последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в 22 матчах. «Локомотив» идет на 6-й строчке с 34 очками в 21 игре.