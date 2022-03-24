Языджи, Сперцян, Изидор, Лисакович и Жемалетдинов претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в феврале

Официальный сайт Тинькофф РПЛ опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста февраля.

На награду претендуют Юсуф Языджи (ЦСКА, 6 голов в 4 матчах), Виталий Лисакович («Рубин», 3 гола и 1 голевая передача в 3 матчах), Эдуард Сперцян («Краснодар», 3 гола в 3 матчах), Вильсон Изидор («Локомотив», 3 гола и 1 голевая передача в 3 матчах) и Рифат Жемалетдинов («Локомотив», 1 гол и 2 голевых передачи в 3 матчах).

Предыдущую награду по итогам ноября и декабря получил полузащитник «Зенита» Клаудиньо.