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Языджи, Сперцян, Изидор, Лисакович и Жемалетдинов претендуют на звание лучшего игрока РПЛ в феврале

РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста февраля
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Официальный сайт Тинькофф РПЛ опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста февраля.

На награду претендуют Юсуф Языджи (ЦСКА, 6 голов в 4 матчах), Виталий Лисакович («Рубин», 3 гола и 1 голевая передача в 3 матчах), Эдуард Сперцян («Краснодар», 3 гола в 3 матчах), Вильсон Изидор («Локомотив», 3 гола и 1 голевая передача в 3 матчах) и Рифат Жемалетдинов («Локомотив», 1 гол и 2 голевых передачи в 3 матчах).

Предыдущую награду по итогам ноября и декабря получил полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Рифат Жемалетдинов
Эдуард Сперцян
РПЛ
Вильсон Изидор
Виталий Лисакович
Юсуф Языджи
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