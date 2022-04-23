Прервалась серия Изидора из шести матчей подряд с голами в составе «Локомотива»

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не смог отличиться в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

Таким образом, прервалась голевая серия форварда в РПЛ на отметке в шесть матчей.

Ранее Изидор повторил рекордную серию полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, который забивал в шести матчах подряд в РПЛ.

В январе Изидор пополнил состав московского клуба, перейдя из французского «Монако». По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера — 3,5 миллиона евро.