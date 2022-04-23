Прервалась серия Изидора из шести матчей подряд с голами в составе «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не смог отличиться в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).
Таким образом, прервалась голевая серия форварда в РПЛ на отметке в шесть матчей.
Ранее Изидор повторил рекордную серию полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, который забивал в шести матчах подряд в РПЛ.
В январе Изидор пополнил состав московского клуба, перейдя из французского «Монако». По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера — 3,5 миллиона евро.
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|
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|
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|
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|26
|5
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|18-29
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|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
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|6
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
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Краснодар – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
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Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Далер Кузяев
Зенит
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|
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Спартак
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|1
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|
|
Горан Чаушич
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|
|
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Краснодар
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