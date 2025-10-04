«Динамо» — «Локомотив»: Воробьев увеличил преимущество железнодорожников

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев увеличил преимущество своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» — 4:2.

На 81-й минуте форвард реализовал выход один на один с вратарем бело-голубых Андреем Луневым.

Гол в ворота «Динамо» стал для Воробьева шестым в чемпионате России-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».