14 августа, 12:57

Представители Роберто Манчини предложили кандидатуру тренера «Спартаку»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Роберто Манчини.
Фото Reuters

Как стало известно СЭ, агенты Роберто Манчини предложили итальянского специалиста на пост главного тренера «Спартака».

Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года. До этого Манчини тренировал сборную Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

«Спартак» с лета 2024 года возглавляет Деян Станкович. После 4 туров красно-белые с 4 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

В последнем матче «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:1, пенальти 3:4) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

  • Smail

    Своих совсем нет?

    15.08.2025

  • Стрелец 63

    А чего бы не предложить его кандидатуру зениту. Там тренер тоже мышей не ловит. А у них ебилей как-никак.

    14.08.2025

  • SlavaLes

    Каким должен быть народ, чтобы любить это сборище легионеров-середняков, получающих ни за что наши нефтяные народные деньги. Пусть ответит Парфенов и прекратит свои проспартаковские сектантские вбросы.

    14.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Манчини не кризисный менеджер. Он не умеет работать в команде с таким ворохом проблем. Психанёт.

    14.08.2025

  • vladmad_75

    Думаю в Зените щас резко все заикали )))

    14.08.2025

  • cермЯга

    сперва Бубнов

    14.08.2025

  • Ugo Chaves

    царь занят он друзей Акинфеева уже тренирует!

    14.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Очень денюшек хоцца?

    14.08.2025

  • lenin.vowa2018

    по деньгам было все решено сразу же. Но согласовать его полномочия не захотели. Сказали - это наша прерогатива. Он все понял и ушел.

    14.08.2025

  • Динозаврик

    О, Мостовой еще не эксперемнтировал, царю нельзя отказать))

    14.08.2025

  • Friend of Misery

    Шай-бу, Шай-бу... :))))))

    14.08.2025

  • Динозаврик

    А настоящие ослы всегда переходят на личности и оскорбления - разве не знали?))

    14.08.2025

  • vaaldik

    Какой Манчини??? Неудачник по всем статьям! Тут Мостовой мается! Дайте Сане поработать!!!

    14.08.2025

  • gan75

    Надо брать! Он так чудесно стоял на бровке в сине-бело-голубом шарфике. Красно-белый ему пойдёт ещё больше :)

    14.08.2025

  • spar001

    слетаются мухи на ?г?а?в?н?о? мёд:grin:...

    14.08.2025

  • 2Палыч2

    Давно не виделись....

    14.08.2025

  • dinela

    На хрен этих иноземцев!Дайте Сашке шанс!

    14.08.2025

  • Алексей Епишин

    Бердыев потребовал на все руководящие должности поставить своих людей. по зп то у него как раз вопросов не было, но Федун боялся что люди Бердыева начнут сами проворачивать мутные схемы. Тем более что слухи о его крыше ходят разные. Я уж точно не идеализирую Бердыева, но что у него было в голове теперь уже точно никто не узнает.

    14.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    да это само собой но этого мало какой- нибудь профессиональный манчини по любому будет временщик наберет как Станкович мукунок для кратковременного успеха через год два они все уедут оставив чистое поле и что дальше

    14.08.2025

  • lvb

    Потеряй уже сознание, Смирнов)) Когда 200р вернешь, хутак? )))

    14.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо....

    14.08.2025

  • albou2

    Арлазоров (или как там его) никак не уймется на счет тренера Спама. Черчесова не получилось втюхать, теперь нового продвигает. Вот дед работа у человека)))

    14.08.2025

  • alexei zverev

    не так Бкрдыев захотел слишком большую зарплату. идеализировать людей не надо. деньги решают почти все

    14.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Алланазаров профукал Черчесова и решил сделать ставку на Манчини?

    14.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Не дай бог….

    14.08.2025

  • Gordon

    "Спартаку" нужен профессиональный тренер. Этого достаточно.

    14.08.2025

  • Artorixus

    А почему Массимо не предлагает себя? Вот за него бы проголосовало большинство, если бы, конечно, проводилось голосование и боссы Спартака опирались бы на мнения болел. И да, а вот к Пафёному тоже бы не мешало присмотреться.

    14.08.2025

  • Gordon

    Какую нахрен "карму"? :)))

    14.08.2025

  • Artorixus

    Да специальных мазей сейчас в мире хоть гопой жри.

    14.08.2025

  • lenin.vowa2018

    что-то заткнулись все наши футбольные специалисты, которые славословили и требовали "своих русских тренеров а не иностранцев" в Спартак. Которые агитировали и за Карпина и за Черчесова тоже, стоило тому тоже проиграть. Потому что в Спартак нужен не просто хороший тренер, не важно - русский или иностранец, а тот, у которого будут ПОЛНОМОЧИЯ САМОМУ ОПРЕДЕЛЯТЬ и состав и игру и покупки игроков. Бердыев без этого даже не пошел за большую зарплату. Они не дурак и он дорожит своей репутацией.

    14.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    В Македонию

    14.08.2025

  • Artorixus

    И не только рабом, он был гладиатором, а это тоже самое, что сейчас тот же Овечкин, например. Собирать толпы не только плебса, но и самых великих римлян на Арены лишь для того, чтобы испытать все перипетии поединков Спартака, это тебе не баран чихнул. А уж про его военные заслуги, как главнокомандующего, с весьма нехилым войском, где разношёртность воинов была за гранью разумности, просто поражают. И ведь уже по прошествии более двух тыс. лет его имя до сих пор на слуху ( между прочим, статуя Спартака находится не где-нибудь в подвалах и запасниках музеев, но стоит в Лувре на всеобщем обозрении), а это дорогого стоит.

    14.08.2025

  • lenin.vowa2018

    Будет хуже Станковича и Абаскаля. Мы же помним как он был главным в Зените. Нытье о судействе было даже там! :joy: Развития русских игроков не было от слова совсем. Иностранцы были неуправляемы. Ну и нафиг он Спартаку? Сбежит через полгода максимум. Перед этим окончательно все развалив.

    14.08.2025

  • lvb

    Мдя.. "Грабли" готовы?) Опять сбежит, к гадалке не ходи. Нет уж, лучше пусть Ивич будет). Не нуно подбирать шлак за "хехемоном")

    14.08.2025

  • Millwall82

    Манч очень любит деньги, еще футболистом любил (был самый высокооплачиваемым игрок Сампдории и один из самых в СериАле, это когда они еще самыми богатыми были), но тренером вышел совершенно на другие цифры, какие-то космические уже. Тот же Клопп, Гвардиола, Зидан прекрасно знают себе цену, и знаю куда могут пойти, а куда лучше не стоит, этот же срывается с места, как только увидит крупные гонорары.

    14.08.2025

  • Berkut-7

    Он у бомжей провалился , а в спартаковской психушке ему тем более конец будет.

    14.08.2025

  • Gordon

    Не надо )

    14.08.2025

  • Дед33

    "Спартаку нужен тренер который может тренировать команды из пердива". То есть вы согласны с кандидатурой Манчини? Я тоже. Здесь главное - зарплата не хуже, чем в Саудовской Аравии. И питание на дому.

    14.08.2025

  • Independent forever

    Я двумя руками ЗА. Сербоитальянская болтушка уже поднадоела, хочется чистокровного итальянского шоу в исполнении Манчини. Ничего путного, конечно, не получится, но будет интересно.

    14.08.2025

  • Кабанчик

    Причем СМИ начнут мочить и Манчини по заказу Газпрома. Всех мочили:Карпин, Станкович, Тадеско, Абаскаль, Виктория и т.д.

    14.08.2025

  • Кабанчик

    Манчини это дорого. З/п он заломит хорошую, плюс попросит поменять пол состава на топовых игроков. Готов ли Лукойл вложить млн 100-150 в ближайшее время?

    14.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    все эти манчини не годятся для Спартака Спартаку нужен свой родной тренер со спартаковским духом что-бы жил Спартаком...играл своими футболистами...а не мукунками Спартак должен быть наш российский

    14.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Упаси нас Бог от него.:pray::pray::pray:

    14.08.2025

  • рustot

    чо он хуже Капелло. тоже деньги любит

    14.08.2025

  • рustot

    при Деде даже мёртвый побежит )

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Он из них сделает звезд европейского уровня. Из первых троих, так как Заболотный безнадежен.

    14.08.2025

  • рustot

    подтверждаем!!

    14.08.2025

  • Kupservas

    Бердыева в студию!

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Слал смс со смайликами "?".

    14.08.2025

  • fedland

    карреру

    14.08.2025

  • Adminni

    если придет будет бакланов уничтожать в каждом матче)

    14.08.2025

  • GGGARTH

    Просто Манчини ещё не знает, что у нас есть такие великолепные игроки как Хлусевич, Максименко, Денисов и Заболотный! Иначе бы сам прибежал и забесплатно начал работать.

    14.08.2025

  • Александр Коваль

    Он телефонист!

    14.08.2025

  • Александр Коваль

    А где представители Массимо? Или у него нет представителей?

    14.08.2025

  • Max Stch

    Станкович опять лично звонил Манчини ?

    14.08.2025

  • Max Stch

    а Александра куда ?

    14.08.2025

  • Gavr49

    Так Спартак же в Италии был профессиональным рабом.

    14.08.2025

  • adamantane'

    Ха! Уже сам предлагает свои услуги?

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Добро пожаловать в семью, Роберто! :hugging:

    14.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Отомстить Зениту хочет??? Вот же злопамятный дядька этот Манчиня:rofl::rofl::rofl:

    14.08.2025

  • Adminni

    очень приятно что СЭКс читает мои комменты, только вчера его предлагал)

    14.08.2025

  • Микола Питерский

    Все правильно. Впереди паровоза бежать нечего. Пускай он будет впереди. Как и все остальные 14 команд РПЛ

    14.08.2025

  • Nikolaevich

    Не понимаю,тут протеже итальянского переводчика СМ:rofl: Кто-то боится,что он без работы останется.....

    14.08.2025

  • igorlvov

    ЁЁЁ пляшем на костях! А что туша истеричная уже уволен? Да эту троицу Станкович - Малышев - и это не до разумение типа спортивный директор, да их из Спартака ОМОНом надо вытаскивать! По доброму сами не уйдут! .....Я вообщем то не против этого макаронника! Но хотелось бы уже своего! Пусть и завалявшего, но своего! Царя например! :))))))))

    14.08.2025

  • с13

    Всем не всем, но соперникам Зенита и Спартака точно будет хорошо )))

    14.08.2025

  • pupkin-221

    Возьмите Черчесова - Стасик не подведет ! :laughing::laughing::laughing:

    14.08.2025

  • hovawart645

    У шейхов ему 30 лямов в год насыпают! Куда он рыпнется оттуда?!Спартаку нужен тандем тренеров - Царь и Дед! Тактик-практик и мотиватор-психолог!)

    14.08.2025

  • Семён Фадеич

    Соглашаться нужно, не думая! Тоже был великим футболистом. И тренер опытный.

    14.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Спартаку нужен настоящий мужик, а не продажная девочка.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Да ладно - не брезгуют они нашим баблом! Особенно сейчас.

    14.08.2025

  • Legis Virtus

    Lasciatemi cantare perch? ne sono fiero sono un italiano un italiano vero

    14.08.2025

  • huikin

    Ца-ря, Ца-ря

    14.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Как представитель Александра Мостового предлагаю кандидатуру Царя

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    ты вадика ищешь. совсем устал парниша. нормальные мужики девок ищут а этот вадика. Тебе в Европу тогда надо, хотя ваша московия уже такая же пола тех кто вадиков ищет.

    14.08.2025

  • да,ладно... не ПОЕДЕТ МАНЧИНИ в РФ(ситуация не та,не поймут его в европах) все это фантазии СЭ. ГОНОРАР,а после-хоть трава не рости... может уже к вечеру и опровергнут....

    14.08.2025

  • hovawart645

    Вадик, сними боа и отвали, тупорылый.

    14.08.2025

  • vlad654

    Можно и так, но лучше наоборот)) И тогда Спартак- чемпион, а Манчини через год уволят.

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    не потянул он наш Зенит.

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    тебе завистно. тоже присосаться хочешь. но у тебя к айзерам только в подворотне получается.

    14.08.2025

  • НЕ СОВСЕМ УМНО-подразумевает....ОТСУТСТВИЕ такового(ума т.е.)

    14.08.2025

  • hovawart645

    У шейхов как присосался к нефти, так и отлипнуть не может!)

    14.08.2025

  • hovawart645

    Точно! Дед - лучший! При нём все забегают!

    14.08.2025

  • hattabych

    Газпром-СЭ-бабосы-журнашлюхи. Где ты в этой цепочке видишь ум?

    14.08.2025

  • ksn

    видимо, жур-там из СЭ доплачивают за простмотры их писанин.. бредятина на бредятине..

    14.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Очередной гастарбайтер слился... Ищут нового иностранца. Бегать по граблям - хобби нынешнего спартака. В этом они витуозы.

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    14.08.2025

  • инок

    Манчини в Спартак, Карреру в Зенит и всем будет хорошо.))

    14.08.2025

  • Лёгкий ветер

    Шило на мыло?!

    14.08.2025

  • AlAr

    Утка! Зачем Манчини Спартак? Шутить кто-то изволит)

    14.08.2025

  • Ilya Gudman

    Нет слов одни буквы если это правда

    14.08.2025

  • Ilya Gudman

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    14.08.2025

  • Яна Калинина

    Надо бать,тем более Станкович отступных заждался,негоже публику европейскую обманывать)все ж знают,что развести свинарню на бабло,проще простого)

    14.08.2025

  • Bibliotekar

    Какой Манчини, он в Зените опозорился

    14.08.2025

  • Haiaxi

    А что ему напрягаться, он не в Спартаке. Скорее руки потирает, что будет вновь возможность на нём отыграться.

    14.08.2025

  • АбАкУмоВ

    скорее поросята перевозбудились))

    14.08.2025

  • АбАкУмоВ

    с ним надёжнее будет и представь как у тушинских будет подрывать он же в зените работал))

    14.08.2025

  • James Gang

    Где-то напрягся Дзюба...

    14.08.2025

  • semenarsonist

    Верим

    14.08.2025

  • moogle

    :face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting: Больше и сказать нечего...

    14.08.2025

  • а зачем вам ник ДИНОЗАВРИК? судя по комменту вы просто...ОСЕЛ!

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    не ешь меня я заразная) и большая. я же колобок. в рот не влезу

    14.08.2025

  • СЭ,давай поговорим про кандидатуру(ры) гл. тренера СПАРТАК М. после увольнения....НЫНЕШНЕГО гл. тренера СПАРТАК М. зачем бежать впереди паровоза? выглядит все это не совсем умно,если честно...

    14.08.2025

  • Динозаврик

    А почему клуб называется СПАРТАК если в нем за 10 лет 8 тренеров иностранцев?))

    14.08.2025

  • Есть город на Неве

    колобок колобок, я тебя съем!

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    ты везде ссущий. мама так воспитала ай ай . иди учись манерам бездарь

    14.08.2025

  • rams

    Тут Заремку надо спрашивать!

    14.08.2025

  • Есть город на Неве

    кал лобок Киры Ивановой?

    14.08.2025

  • rac135

    А для Семака и Карпуши никого не нашли?(

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    спартак и без него там будет

    14.08.2025

  • НароднаяТим

    Поднимет КБ молодежь с колен:thumbsup:с ним то ру футболисты будут прогрессировать точно точно))))))

    14.08.2025

  • АбАкУмоВ

    надо брать манчини выведет спартак в пердив))

    14.08.2025

  • Павел Леонидович

    опа) у деда все так плохо, раз рвется?)

    14.08.2025

  • Highlander

    Какой Манчини? Саня Мостовой без работы сидит. Он придет и все наладит.

    14.08.2025

  • SuperDennis

    Да подождите вы, его еще не уволили! Не портите себе карму!

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    хорошо сказал. но днари все кроме Зенита. В пердив всех бездарей

    14.08.2025

  • Колобок Кира_Иванова

    Манчини великий тренер. Но он нас тренировал и в другой любой днищенский клуб нашей лиги не пойдет да и любой его не потянет.

    14.08.2025

  • svnest

    всяко лучше чем карера чем николич и чем все кто уже был... помню помню что этот тоже был...

    14.08.2025

  • svnest

    всяко лучше чем ивич

    14.08.2025

  • Морская свинка_1979

    При живом Горлуковиче все кандидатуры никчемны.

    14.08.2025

  • Роман Жеребцов

    Карпин еще больше провалися , а в Динамо тишь и благодать)) Кризис у Спартака искуственный раздутый матч тв и ангажированными журналистами . Не так уж плохо Спартак с локо играл как тут преподносится.

    14.08.2025

  • Den211

    Спартаку нужен тренер который может тренировать команды из пердива. Потому что Спартак сейчас это на уровне именно такой команды.

    14.08.2025

  • Роман Жеребцов

    этого пасажира точно не надо он уже у зенита денег аргентицами выкачал и свалил . Газпрому он страшных снах является.))) Если и ставить нового тренера то опытного , а не какого то Риеру или Джерарда . Последний тренер который не обучался на Спартаке был Руй Витория , остальные были образно говоря студенты . Вообще с учетом ужесточения лимита лучше русского тренера ,но тогда и спор дир должен быть русский . Естественно Карихао позовет иностранца причем того с кем ему будет удобно ,а не тот кто реально сильный . Отсюда вывод если уж иностранца то пусть этот остается, за двух небитых одного битого дают . Дай бог выбраться из этого тупика Станковичу , а нужно всего лишь убрать Максименко и недопускать (пока ) Зобнина к игре (ему надо в церковь сходить - прям злой рок какой то) и в будущем подопечных агента Андреева не подписывать - очень уж херово они играют перед отставками тренеров....

    14.08.2025

  • rais08

    Проиграл вчера Карпин, по всем статьям. А Спартак сыграл в кубке в ничью, но проиграл по пенальти (в хоккее- по буллитам). Но в СЭ же свои «эксперты»))

    14.08.2025

  • Millwall82

    ахахахах, будет прикол) а через год уедет Бруней тренировать) ну или сб. России вместо Карпина.

    14.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

