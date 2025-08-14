Представители Роберто Манчини предложили кандидатуру тренера «Спартаку»

Как стало известно СЭ, агенты Роберто Манчини предложили итальянского специалиста на пост главного тренера «Спартака».

Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года. До этого Манчини тренировал сборную Италии, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

«Спартак» с лета 2024 года возглавляет Деян Станкович. После 4 туров красно-белые с 4 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

В последнем матче «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» (1:1, пенальти 3:4) во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

