Генеральный директор «Балтики» Измайлов: «Руководство региона влияет на клуб, мы советуемся и обсуждаем»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о развитии инфраструктуры клуба.

«Руководство региона влияет на клуб. Мы советуемся, обсуждаем. Например, по инфраструктуре нам предстоит пройти большой путь. Правительство области понимает, насколько важно и нужно развитие инфраструктуры для клуба», — сказал Измайлов «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Балтика» идет на пятом месте в чемпионате России, набрав 8 очков.