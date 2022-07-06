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Сегодня, 14:25

Источник: представители Кокорина провели переговоры с «Торпедо»

РБК: Александр Кокорин может перейти в московское «Торпедо»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Getty Images

Представители нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина провели переговоры с «Торпедо», сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, московский клуб может предложить 31-летнему россиянину контракт по схеме «1+1». При этом в «Торпедо» не готовы платить футболисту столько, сколько он получает сейчас в «Фиорентине». Если стороны достигнут соглашения, то форвард будет получать значительно меньше 1 миллиона евро в год.

Утверждается, что в переговорах многое зависит от того, расторгнет ли «Фиорентина» контракт с Кокориным и захочет ли он сам перейти в «Торпедо».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. За все время футболист принял участие в 11 матчах команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 216 минут, не отличился результативными действиями и получил 2 желтых карточки.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ и вернулось в РПЛ.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62c445b29a79477bc7d83a07
Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Фиорентина
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