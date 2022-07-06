Источник: представители Кокорина провели переговоры с «Торпедо»
Представители нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина провели переговоры с «Торпедо», сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, московский клуб может предложить 31-летнему россиянину контракт по схеме «1+1». При этом в «Торпедо» не готовы платить футболисту столько, сколько он получает сейчас в «Фиорентине». Если стороны достигнут соглашения, то форвард будет получать значительно меньше 1 миллиона евро в год.
Утверждается, что в переговорах многое зависит от того, расторгнет ли «Фиорентина» контракт с Кокориным и захочет ли он сам перейти в «Торпедо».
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. За все время футболист принял участие в 11 матчах команды во всех турнирах, провел на поле в сумме 216 минут, не отличился результативными действиями и получил 2 желтых карточки.
«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ и вернулось в РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -