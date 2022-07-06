Кассьерра: «Родригао мотивирован и вдохновлен возможностью перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации поделился мнением о переходе защитника Родригао.

— Вчера гендиректор «Зенита» сказал, что в клуб переходит Родригао. Рад ли ты этому? Общался ли с ним на эту тему?

— Да, несколько дней назад мы поговорили. Он мотивирован и вдохновлен возможностью перейти в «Зенит». Довольно просто принимать решение, когда есть шанс оказаться в петербургском клубе. Я встречу его с радостью: мы вместе играли в «Сочи» а сейчас будем в «Зените».

5 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переход Родригао из «Сочи». Контракт будет подписан по схеме «3+1».