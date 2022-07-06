Кассьерра: «Родригао мотивирован и вдохновлен возможностью перейти в «Зенит»
Нападающий «Зенита» Кассьерра поделился мнением о переходе в команду Родригао
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации поделился мнением о переходе защитника Родригао.
— Вчера гендиректор «Зенита» сказал, что в клуб переходит Родригао. Рад ли ты этому? Общался ли с ним на эту тему?
— Да, несколько дней назад мы поговорили. Он мотивирован и вдохновлен возможностью перейти в «Зенит». Довольно просто принимать решение, когда есть шанс оказаться в петербургском клубе. Я встречу его с радостью: мы вместе играли в «Сочи» а сейчас будем в «Зените».
5 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переход Родригао из «Сочи». Контракт будет подписан по схеме «3+1».
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|Динамо
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|0
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|0
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5
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|0
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6
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|0
|0
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11
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
|0
|0
|0
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|15.07
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Ахмат – Спартак
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|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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|- : -
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