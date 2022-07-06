Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:24

Кассьерра: «С каждым днем все лучше и лучше готов к полноценному вхождению в сезон»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о первых днях в команде
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации рассказал о первых днях в команде.

— Ты присоединился к команде только неделю назад. На сколько процентов ты сейчас готов? Как ты думаешь, сколько тебе нужно времени, чтобы набрать оптимальную форму?

— Еще даже недели не прошло. Я чувствую, что с каждым днем все лучше и лучше готов к полноценному вхождению в сезон. Над многим надо поработать, я еще не на сто процентов готов. Но чувствую, что наберу форму.

— Впереди матч со «Спартаком». Знаете ли вы, что это главный соперник «Зенита»?

— Знаю, что «Спартак» — один из главных соперников, а матч против «Спартака» — классика для российского футбола. Важно быть максимально готовым и подойти к субботней игре настроенными.

30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Легенда! Как сын миллиардера Ротенберга стал чемпионом всего в футболе, хотя провел на поле 725 минут
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак»: «Идея Кубка лиги кажется нам интересной, но есть несколько вопросов, которые требуют разрешения»
Кассьерра объяснил, почему решил остаться в России
Кассьерра: «Родригао мотивирован и вдохновлен возможностью перейти в «Зенит»
Источник: представители Кокорина провели переговоры с «Торпедо»
«Сочи» — ЦСКА: соперники заскучают без Кассьерры, Языджи и голов
Тихонов восстанавливается после травмы перед матчем легенд «Зенит» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС показал четыре комплекта судейской формы на сезон-2022/23

Источник: представители Кокорина провели переговоры с «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости