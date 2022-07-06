Кассьерра: «С каждым днем все лучше и лучше готов к полноценному вхождению в сезон»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации рассказал о первых днях в команде.

— Ты присоединился к команде только неделю назад. На сколько процентов ты сейчас готов? Как ты думаешь, сколько тебе нужно времени, чтобы набрать оптимальную форму?

— Еще даже недели не прошло. Я чувствую, что с каждым днем все лучше и лучше готов к полноценному вхождению в сезон. Над многим надо поработать, я еще не на сто процентов готов. Но чувствую, что наберу форму.

— Впереди матч со «Спартаком». Знаете ли вы, что это главный соперник «Зенита»?

— Знаю, что «Спартак» — один из главных соперников, а матч против «Спартака» — классика для российского футбола. Важно быть максимально готовым и подойти к субботней игре настроенными.

30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».