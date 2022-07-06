Кассьерра: «С каждым днем все лучше и лучше готов к полноценному вхождению в сезон»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на презентации рассказал о первых днях в команде.
— Ты присоединился к команде только неделю назад. На сколько процентов ты сейчас готов? Как ты думаешь, сколько тебе нужно времени, чтобы набрать оптимальную форму?
— Еще даже недели не прошло. Я чувствую, что с каждым днем все лучше и лучше готов к полноценному вхождению в сезон. Над многим надо поработать, я еще не на сто процентов готов. Но чувствую, что наберу форму.
— Впереди матч со «Спартаком». Знаете ли вы, что это главный соперник «Зенита»?
— Знаю, что «Спартак» — один из главных соперников, а матч против «Спартака» — классика для российского футбола. Важно быть максимально готовым и подойти к субботней игре настроенными.
30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -