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Сегодня, 16:33

Представитель Дзюбы о будущем футболиста: «Артем уже получал звонки от клубов РПЛ, но у «Акрона» приоритет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, ответил на вопрос «СЭ» о переговорах с клубом по новому контракту.

Ранее спортивный директор тольяттинцев Антон Чистяков заявил «СЭ», что у команды хорошие шансы сохранить Дзюбу на следующий сезон.

«У нас отличный диалог с клубом, со всеми его сторонами. Пока рано конкретно говорить о подписании. Есть лишь совместные намерения, скажем так. Как мы до этого и говорили, в начале мая все еще раз обсудим, Артем поймет окончательно — готов он отыграть еще сезон или нет. А дальше будем предметно общаться. Могу сказать, что уже получал несколько звонков от клубов РПЛ, которые интересуются возможностью перехода Артема. Всем отвечаю одинаково — у «Акрона» приоритет. У нас, у Артема отличные отношения и с руководством, и с тренерским штабом. Болеем за «Акрон» в матче с «Химками»! Думаю, что к середине мая должна появиться какая-то конкретика», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
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Манфред Угальде

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 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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