В «Акроне» высоко оценили шансы на продление контракта с Дзюбой

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков ответил «СЭ» на вопрос о будущем нападающего Артема Дзюбы в клубе.

«Работаем в этом направлении. Есть хорошие шансы, что он останется с нами в следующем сезоне. У нас отличный диалог с Артемом и его представителем», — сказал Чистяков «СЭ».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.