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«Локомотив» не получал предложений от АЕК по переходу Баринова

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании АЕК подписать игрока в зимнее трансферное окно.

«Не нужно относиться серьезно к этим новостям. Насколько я владею информацией, никакого предложения от АЕК не поступало. Не было никакого общения ни с Марко Николичем, ни с кем-либо из клуба. Точно могу сказать, что на вчерашний день в «Локомотиве» не было предложения, мы ни с кем не контактировали», — сказал Кузьмичев «СЭ».

По информации Sport Baza, инициатором возможного трансфера является главный тренер греческого клуба Марко Николич, который ранее возглавлял «Локомотив» и ЦСКА.

Сообщается, что АЕК готов предложить Баринову улучшенный контракт и заплатить 1,5 миллиона евро за его переход в зимнее трансферное окно.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован ЦСКА.

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Дмитрий Баринов
ФК АЕК (Афины)
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
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 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
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 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
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 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
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 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
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 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
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24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
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24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
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