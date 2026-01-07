«Локомотив» не получал предложений от АЕК по переходу Баринова

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о желании АЕК подписать игрока в зимнее трансферное окно.

«Не нужно относиться серьезно к этим новостям. Насколько я владею информацией, никакого предложения от АЕК не поступало. Не было никакого общения ни с Марко Николичем, ни с кем-либо из клуба. Точно могу сказать, что на вчерашний день в «Локомотиве» не было предложения, мы ни с кем не контактировали», — сказал Кузьмичев «СЭ».

По информации Sport Baza, инициатором возможного трансфера является главный тренер греческого клуба Марко Николич, который ранее возглавлял «Локомотив» и ЦСКА.

Сообщается, что АЕК готов предложить Баринову улучшенный контракт и заплатить 1,5 миллиона евро за его переход в зимнее трансферное окно.

Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. В этом сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован ЦСКА.