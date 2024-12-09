Представитель Батракова — об интересе «Ман Сити»: «Сейчас прямой трансфер в Англию исключен»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» прокомментировал интерес к хавбеку со стороны «Манчестер Сити».

— В последнее время про Батракова много пишут в СМИ, отправляют его в топовые европейские клубы. Ваша первая реакция, когда прочитали об интересе к Алексею со стороны «Манчестер Сити»?

— Спокойно к этому отнесся. Нужно понимать, что прямой трансфер в Англию в нынешних условиях практически исключен. Даже не знаю, кто опубликовал такую информацию, но сейчас это все не реально.

И потом, «Сити» — большой клуб, который наблюдает за потенциальными новичками на дистанции. Да, Алексей ярко проявляет себя в РПЛ. Но речь идет лишь о половине сезона. Для принятия положительного решения английским клубом этого все-таки недостаточно.