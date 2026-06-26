«Балтика» победила «Акрон» в товарищеском матче

«Балтика» обыграла «Акрон» в товарищеском матче — 1:0.

В следующем матче калининградская команда проведет товарищеский матч с «Краснодаром» 19 июля. Тольяттинцы 2 июля сыграют с «Родиной».

«Балтика» в сезоне-2025/26 РПЛ набрала 46 очков и заняла шестое место в таблице. «Акрон» с 27 очками финишировал на 13-й строчке. В стыковых матчах команда победила «Ротор» (2:1).