Максим Глушенков женился

«Зенит» сообщил о свадьбе полузащитника команды Максима Глушенкова.

«Максим Глушенков сегодня женился! Поздравляем Максима и его избранницу Анну с радостным событием! Совет да любовь!» — говорится в сообщении.

Глушенкову 26 лет. Он играет за «Зенит» с июля 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 34 матчах футболист забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее Глушенков сообщил, что начал переговоры по продлению контракта с «Зенитом».