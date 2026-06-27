«Краснодар» и «Акрон» поздравили Ленини и Беншимола с выходом Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026

«Краснодар» и «Акрон» поздравили полузащитника «быков» Кевина Ленини и нападающего тольяттинцев Беншимола с выходом сборной Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

В групповом турнире африканская сборная трижды сыграла вничью — с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). С 3 очками Кабо-Верде заняло второе место в группе H и сыграет с Аргентиной в 1/16 финала.

«КАААААБО-ВЕЕЕЕЕРДЕ! Кевин Ленини и его сборная вышли в плей-офф ЧМ! В матче против Саудовской Аравии сыграли вничью и этого вполне хватило, чтобы пройти дальше. Кевин отыграл всю игру. Браво!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

«Кабо-Верде — в плей-офф Чемпионата мира. Беншимол и его сборная не проиграли ни одного матча в группе, а 4 июля встретятся с Аргентиной в 1/16 финала мундиаля. Лайк, если с детства за Кабо-Верде», — написала пресс-служба тольяттинцев.

Ленини отыграл все три матча в групповом турнире и 22 июня забил гол в матче против Уругвая. Игра с Уругваем также пока является единственной, в которой на поле вышел Беншимол, который не отметился результативными действиями.