«Ростов» разгромил «Сандату» со счетом 19:0 в товарищеском матче

«Ростов» разгромил в товарищеском матче «Сандату» из Сальского района Ростовской области.

Игра завершилась со счетом 19:0. В первом тайме ростовчане забили 10 голов, во втором — девять.

В следующем матче «Ростов» сыграет с «Факелом» (7 и 15 июля) и «Краснодаром» (11 июля).