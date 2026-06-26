Митрофанов: «ФИФА считает необходимым как можно быстрее восстановить допуск России»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что ФИФА и УЕФА заинтересованы в возвращении российских команд на международные турниры.

«Вы видели заявления Джанни Инфантино, который говорил, что на примере России убедился: любые ограничения и санкции неэффективны и вместо давления вызывают лишь дополнительное раздражение и ненависть. Это его слова. Мы знаем позицию ФИФА, которая считает необходимым как можно быстрее восстановить допуск России к международным соревнованиям. При этом понимаем, что на руководство УЕФА оказывается серьезное политическое давление со стороны ряда европейских стран. Тем не менее руководство УЕФА также ведет работу по этому вопросу и заинтересовано в возвращении России в международные соревнования», — цитирует Митрофанова пресс-служба РФС.