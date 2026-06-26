Романо: форвард «ПСЖ» Рамуш переходит в «Милан» за рекордную сумму

«Милан» договорился с «ПСЖ» о переходе нападающего Гонсалу Рамуша, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма станет рекордной для итальянского клуба и побьет сумму трансфера Рафаэла Леау из «Лилля» в 2019-м за 50 миллионов евро.

Рамуш перешел в «ПСЖ» из «Бенфики» в январе 2024-го за 65 миллионов евро. В сезоне-2025/26 на счету 25-летнего португальца 45 матчей, 12 голов и два результативных паса. Всего за парижан Рамуш провел 131 игру, забил 45 мячей и сделал 10 голевых передач.

Форвард забил 10 голов в 26 матчах за сборную Португалии. Он вошел в состав национальной команды на чемпионат мира-2026.