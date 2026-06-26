В РФС рассказали о работе Мажича с судьями РПЛ и Первой лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил работу судей и главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

Отвечая на вопрос о замене почти 40 процентов судейского корпуса, Митрофанов отметил, что это решение РФС пришлось форсировать. Он добавил, что решение в любом случае было бы принято.

«К концу сезона количество ошибок, совершаемых судьями-новичками, сократилось более чем в два раза. Они стали судить на уровне лучших арбитров Российской премьер-лиги, очень быстро адаптировались, даже быстрее, чем мы ожидали. И стали обслуживать матчи очень высокого уровня и повышенной сложности уже без каких бы то ни было ошибок.

И все это, как бы кому-то ни казалось несправедливым, результат работы руководителя департамента судейства и инспектирования Милорада Мажича. Именно его задачей было, во-первых, в этот сложный период принять решение, кто действительно готов и кто справится. Во-вторых, спокойно анализировать каждую ошибку и прорабатывать её с каждым судьей. Он не искал каких-то оправданий. Он с каждым судьей разбирал ошибки, помогал понять, что произошло, и этих ошибок становилось все меньше.

Милорад параллельно занимался и судьями РПЛ, и арбитрами Первой лиги. Для того чтобы отобрать максимальное количество талантливых ребят, вывести их на уровень РПЛ и поддержать. Работа Мажича мне очень импонирует. Это системная работа, направленная на долгосрочное повышение качества российского футбола», — цитирует Митрофанова пресс-служба РФС.