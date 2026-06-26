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Судейство

В РФС рассказали о работе Мажича с судьями РПЛ и Первой лиги

Руслан Минаев

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил работу судей и главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

Отвечая на вопрос о замене почти 40 процентов судейского корпуса, Митрофанов отметил, что это решение РФС пришлось форсировать. Он добавил, что решение в любом случае было бы принято.

«К концу сезона количество ошибок, совершаемых судьями-новичками, сократилось более чем в два раза. Они стали судить на уровне лучших арбитров Российской премьер-лиги, очень быстро адаптировались, даже быстрее, чем мы ожидали. И стали обслуживать матчи очень высокого уровня и повышенной сложности уже без каких бы то ни было ошибок.

И все это, как бы кому-то ни казалось несправедливым, результат работы руководителя департамента судейства и инспектирования Милорада Мажича. Именно его задачей было, во-первых, в этот сложный период принять решение, кто действительно готов и кто справится. Во-вторых, спокойно анализировать каждую ошибку и прорабатывать её с каждым судьей. Он не искал каких-то оправданий. Он с каждым судьей разбирал ошибки, помогал понять, что произошло, и этих ошибок становилось все меньше.

Милорад параллельно занимался и судьями РПЛ, и арбитрами Первой лиги. Для того чтобы отобрать максимальное количество талантливых ребят, вывести их на уровень РПЛ и поддержать. Работа Мажича мне очень импонирует. Это системная работа, направленная на долгосрочное повышение качества российского футбола», — цитирует Митрофанова пресс-служба РФС.

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Первая лига
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
Милорад Мажич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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