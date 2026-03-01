РПЛ рассматривает вариант с переносом матча «Сочи» — «Спартак» на другой день

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с матчем 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак».

«По регламенту решение принимает судейская бригада. Однако и РПЛ также принимает в этом участие. Возможных сценариев несколько. Первый — перенос на 19:00, этот вариант проработали.

Второй — перенос на завтра. Обсуждаем этот вариант. Понимаем, что «Спартак» вряд ли улетит в такой ситуации. Но у них игра Кубка России 5 марта. Время игры пока не обсуждали. Это решит судья по согласованию с командами и службами стадиона «Фишт».

Третий вариант — перенос на другую дату, изменение расписания. Такое решение может быть принято только совместно с РФС», — сказал Мележиков «СЭ».

Игра в Сочи должна была начаться в 16:30 мск, стартовый свисток был перенесен на 17:30 из-за беспилотной опасности.

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