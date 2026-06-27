Дюков: «В России доля интересующихся футболом составляет 70 процентов населения»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что футбол является самым популярным видом спорта в России.

27 июня в Москве проходит ежегодная конференция РФС.

«Футбол является массовым и самым популярным видом спорта в нашей стране. Сейчас футболом в России занимаются более 3,5 миллионов человек.

По нашим замерам, в футболе мы превысили уровень удовлетворенности в 70 процентов. Футбол влияет и на другие важные сферы жизни общества: создание условий для качественного досуга. Более 70 миллионов россиян интересуются футболом.

Развитие футбола способствует обеспечению граждан качественной инфраструктурой. В России более 22 тысяч полей, залов и так далее. Ежегодно проводим более 500 патриотических акций, в том числе с юными футболистами.

В России доля интересующихся футболом составляет 70 процентов населения. Планируем с Минцифры использовать платформу Госуслуг, чтобы информировать аудиторию о самых важных матчах сезона. Хотим конвертировать интересующихся футболом в футбольных болельщиков. В сезоне-2025/26 посещаемость во всех турнирах, включая РПЛ, ФНЛ, Кубок России, выросла на 9 процентов. В следующем сезоне планируем вернуться к показателям сезона-2018/19 и продолжить рост», — сказал Дюков на конференции.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.