Источник: «Зенит» согласовал трансфер нападающего Фелипе Аугусто

«Зенит» договорился о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, сообщил журналист Вене Казагранде.

По данным источника, сумма трансфера 22-летнего бразильца составит 18 миллионов евро. Еще два миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов.

Фелипе Аугусто играет за турецкую команду с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Также он выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

В сезоне-2025/26 в 40 матчах форвард забил 15 голов.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.