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Председатель совета директоров «Спартака» Матыцын: «Задачи самые высокие. И чемпионство, и кубок»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Матыцын.
Фото ФК «Спартак»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын обозначил задачи клуба на предстоящий сезон.

«Задачи самые высокие. И чемпионство, и кубок», — сказал Матыцын.

В прошлом сезоне красно-белые завоевали бронзовые медали РПЛ.

В первом туре нового сезона «Спартак» дома примет «Оренбург» 23 июля.

ФК Спартак (Москва)
Александр Матыцын
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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