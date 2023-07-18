Малышев: «На этот сезон решение было принято играть в том, что сейчас у нас есть, а дальше посмотрим»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, где изготовили экипировку команды, в которой она играла в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0).
— Мы только входим в сезон. Это товарищеский матч, несмотря на шикарный антураж и болельщиков. Самое главное, что все здоровы, никто не получил травм. Прибавляем и готовимся к сезону.
— Была непонятная ситуация, когда Абаскаль начал что-то выговаривать начальнику команды, потом показывал жесты в адрес скамейки, а потом сам ушел.
— Я не видел, я был в ложе в этот момент. Поэтому я не видел, что происходило. После игры посмотрим и разберемся.
— Мы сегодня видели экипировку «Спартака». Она выглядит достойно, но бренда на ней нет. Объясните, кто ее изготавливал?
— Честно говоря, деталей по внешнему виду формы нет. Она приехала буквально в самый последний момент, прямо только перед матчем. Поэтому не было еще даже презентации, как я понимаю, это еще не финальный макет. Возможно, расположение спонсоров может поменяться. На данный момент не могу прокомментировать.
— Но где ее шили?
— Физически ее шили в Китае, если не ошибаюсь.
— «Краснодар» презентовал форму, которую разработал сам. «Спартак» может прийти к такому? Знаю, что болельщики давно хотят, чтобы клуб не зависел от шаблонов и делал все сам.
— Сложно сейчас прокомментировать, как будет развиваться ситуация с производителями формы. Хотелось бы работать с лучшими из них, но сейчас некоторые компании не поставляют форму на российский рынок. Будем следить за развитием событий.
— «Спартаку» самому не хочется сделать для себя классную форму?
— На этот сезон решение было принято играть в том, что сейчас у нас есть, а дальше посмотрим. Теоретически можно пойти и по этому сценарию. Но вопрос не только в дизайне, самое главное — комфорт и удобство. Если мы придумаем свой дизайн, кто тогда будет производить форму? Потому что это должно быть качественно. Посмотрим, как будет лучше для команды.
— Будет ли третий комплект, как это было где-то анонсировано?
— Посмотрим. Есть идеи третьего комплекта, она достаточно интересная, но мы хотели попробовать хотя бы это.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
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