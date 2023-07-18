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Сегодня, 23:13

Мелешин рассказал, что думает о будущем в «Спартаке»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал, что думает о своем будущем в команде. Футболист также прокомментировал товарищеский матч с «Нефтчи» (2:0).

— Появление активных фанатов действительно добавляло дополнительной энергии и мотивации?

— Конечно. Я просто бегал, пел эти кричалки. Это добавляло эмоций. Хотелось бежать и бежать. С болельщиками приятней играть.

— Нельзя сказать, что вы сильно радовались, когда забили, или я не прав?

— Вы не правы.

— У вас нет ощущения, что вам предстоит уйти в аренду из-за того, что конкуренция в нападении обостряется?

— Возможно. Не знаю. Время покажет.

— Вы готовы конкурировать, не имея такого игрового времени, как у других?

— Конечно, готов.

— Что вам говорит отец про эту ситуацию?

— Ничего.

ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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