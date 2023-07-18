Мелешин рассказал, что думает о будущем в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин рассказал, что думает о своем будущем в команде. Футболист также прокомментировал товарищеский матч с «Нефтчи» (2:0).
— Появление активных фанатов действительно добавляло дополнительной энергии и мотивации?
— Конечно. Я просто бегал, пел эти кричалки. Это добавляло эмоций. Хотелось бежать и бежать. С болельщиками приятней играть.
— Нельзя сказать, что вы сильно радовались, когда забили, или я не прав?
— Вы не правы.
— У вас нет ощущения, что вам предстоит уйти в аренду из-за того, что конкуренция в нападении обостряется?
— Возможно. Не знаю. Время покажет.
— Вы готовы конкурировать, не имея такого игрового времени, как у других?
— Конечно, готов.
— Что вам говорит отец про эту ситуацию?
— Ничего.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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