Нагорных: «На сегодняшний день нет переговоров о приглашении Семина в клуб»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, рассматривает ли клуб вариант с приглашением Юрия Семина.

— Рассматриваете приглашение Семина?

— Я уважаю Юрия Павловича. На сегодняшний день нет переговоров о его приглашении в клуб.

— Почему?

— Встречусь с Семиным. Будем обсуждать некоторые вопросы. Но не вопрос о приглашении в клуб в качестве главного тренера, — сказал Нагорных.

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

Железнодорожники после 14 туров занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.