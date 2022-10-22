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Булыкин: «Плохо играл «Локомотив», слабо выглядел физически и психологически»

Булыкин оценил игру команд в матче «Локомотив» — «Динамо»
Мария Гусева
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 14-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«В целом, «Динамо» выглядело сильнее, реализовало свои моменты. Видно было, что выглядят посвежее, создали больше моментов. Молодцы, что сделали праздник всем болельщикам клуба в день рождения Льва Яшина, — цитирует Metaratings Булыкина. - «Локомотив» играл плохо, слабо выглядел физически и психологически. Моментов не вспомнишь. Некоторые игроки теряют мотивацию и желание, в этом плане тяжело выходить из этой ямы».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).

В следующем туре железнодорожники сыграют против ЦСКА 29 октября. «Динамо» в этот же день встретится с «Химками».

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-bolshaya-zagadka-pochemu-barinov-igraet-na-pozitsii-tsentralnogo-zashchitnika-1392575/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 0 : 2
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