Нагорных — о контракте Баринова: «Будет объявлено, когда переподпишем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о переговорах с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Соглашение с капитаном железнодорожников рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Все идет, работаем. Когда [соглашение] будет переподписано, будет объявлено», — сказал Нагорных.

В сезоне-2025/26 Баринов провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.