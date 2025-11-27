Карпин — об уходе из «Динамо»: «Стало намного проще. Но ощущение недосказанности осталось»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о состоянии после ухода из «Динамо».

— Вы покинули «Динамо» больше недели назад. Получилось выдохнуть?

— Конечно, стало намного проще. Но сказать, что я уже полностью выдохнул и восстановился — как психологически, так и физически, пока нельзя.

— Осталось ощущение недосказанности?

— Сто процентов. Ощущение, что не доделал то, что начал, есть и останется, возможно, уже навсегда. Сильные переживания были, когда принимал решение. Взялся и не завершил начатое до конца.

— Это ваше решение?

— Да.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.