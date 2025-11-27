Карпин рассказал, когда принял решение об уходе из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как принимал решение об уходе из «Динамо».

— В какой момент пришли к окончательному решению? Может, был какой-то разговор?

— Какого-то конкретного — нет. Можно выслушать мнения, принять к сведению чьи-то мысли, но за тебя решение никто не примет, в голову никто не залезет.

— Со стороны кажется, что вы просто осознали: в «Динамо» дела не очень, а теперь и национальная команда проиграла. Мы правы?

— Нет. Вообще не правы. Как уже сказал, мысли [об уходе из «Динамо»] появились еще до начала сбора, после матча с «Акроном». И они не зависели от результатов игр с Перу или Чили.

— Но, глядя на вас в тот период, отмечу, что возникло ощущение, что мысленно вы не со сборной.

— Не знаю, откуда у вас такое ощущение. Был полностью погружен в работу. А все решения [по «Динамо»] принимались после матча с Чили.

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.