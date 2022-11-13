Председатель совета директоров «Локомотива» назвал Галактионова одним из наиболее перспективных тренеров в России
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что Михаил Галактионов является одним из наиболее современных и перспективных тренеров России.
«Мы провели очень большую работу, чтобы проанализировать тех тренеров, что сегодня у нас есть в России. По мнению очень многих специалистов, одним из наиболее современных и перспективных тренеров у нас является Михаил Галактионов.
Я думаю, что Галактионов обладает достаточной компетенцией, чтобы сразу включиться в работу по возвращении из молодежной сборной.
Был ли диалог с РФС о совмещении простым? У нас с Российским футбольным союзом всегда очень конструктивные отношения. «Локомотив» — клуб, который всегда имеет представительство в составах различных сборных команд. Мы, безусловно, будем продолжать конструктивную работу на благо российского футбола», — цитирует Нагорных ТАСС.
В воскресенье, 13 ноября Михаил Галактионов стал новым главным тренером «Локомотива».
После увольнения немца Йозефа Циннбауэра исполняющим обязанности главного тренера команды был Андрей Федоров. Лоськов и Пашинин входили в его штаб.
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|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
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3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2