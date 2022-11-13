Председатель совета директоров «Локомотива» назвал Галактионова одним из наиболее перспективных тренеров в России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что Михаил Галактионов является одним из наиболее современных и перспективных тренеров России.

«Мы провели очень большую работу, чтобы проанализировать тех тренеров, что сегодня у нас есть в России. По мнению очень многих специалистов, одним из наиболее современных и перспективных тренеров у нас является Михаил Галактионов.

Я думаю, что Галактионов обладает достаточной компетенцией, чтобы сразу включиться в работу по возвращении из молодежной сборной.

Был ли диалог с РФС о совмещении простым? У нас с Российским футбольным союзом всегда очень конструктивные отношения. «Локомотив» — клуб, который всегда имеет представительство в составах различных сборных команд. Мы, безусловно, будем продолжать конструктивную работу на благо российского футбола», — цитирует Нагорных ТАСС.

В воскресенье, 13 ноября Михаил Галактионов стал новым главным тренером «Локомотива».

После увольнения немца Йозефа Циннбауэра исполняющим обязанности главного тренера команды был Андрей Федоров. Лоськов и Пашинин входили в его штаб.