Тренер «Химок» Джиоев: «Получили от «Сочи» два нелепых гола, к сожалению, проиграли»

Тренер «Химок» Георгий Джиоев прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче 17-го тура РПЛ.

— Не смогли забить гол. Очень надеялись, что забьем первые — не получилось. Получили два нелепых гола. К сожалению, проиграли, — сказал Джиоев.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный клуб остался в зоне вылета перед зимней паузой в РПЛ.