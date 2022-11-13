Медведева и Лосев нанесли символический удар перед матчем «Динамо» — ЦСКА

Российская фигуристка Евгения Медведева и бывший защитник «Динамо» Виктор Лосев нанесли символический удар перед московским дерби между бело-голубыми и ЦСКА.

Виктор Лосев.

Матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Евгения Медведева.

Евгения Медведева.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. ЦСКА с 29 очками находится на четвертой строчке.