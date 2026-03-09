Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Яковлев: «Финансовых дыр у нас не осталось 100 процентов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал положение дел с финансами.

«Финансовых дыр у нас не осталось 100 процентов. У нас есть финансовые обязательства, которые появились. Мы их взяли на себя — в районе 450 миллионов рублей. И в течение года отдадим», — цитируют Яковлева «Известия».

По словам менеджера, ранее погасили задолженность перед «Ростехом» на сумму 1 миллиард 86 миллионов рублей.

«Но не хватило собственных средств, чтобы полностью расплатиться с «Ростехом». Как раз 450 миллионов. Их пришлось занять у нашего партнера — банка «Солидарность». Остальное погасили из собственных средств», — уточнил Яковлев.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице чемпионата России — у команды 18 очков после 20 игр.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max