Правительство РФ одобрит возобновление сезона в РПЛ до конца недели

По информации «СЭ», правительство РФ до конца недели одобрит возобновление футбольного сезона в РПЛ.

В ближайшие дни с высокой долей вероятности будет получено положительное заключение от федерльных органов власти на возобновление чемпионата. (Дмитрий Зеленов)

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня. По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.