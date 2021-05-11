Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (2:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне нравятся «Химки». Команда при скромных возможностях играет на максимуме в каждой игре. Я полностью согласен с Ловчевым, что «Спартак» при Тедеско не прибавил. Команда не играет ярко и вчера и выиграла натужно. Я не разделяю восторгов многих по поводу Тедеско. Он тренер самобытный, но не более того. «Спартак» вчера создал много моментов, переломил ход встречи — молодцы. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев поделился мнением по поводу судейства.

«Конечно, у меня есть вопросы по пенальти. По забитым мячам вопросы всегда появляются. Раз судья посчитал нужным поставить — значит было. Может быть, «Спартак» так часто жалуется на судейство, что арбитры были под прессом общественного мнения. Было бы интересно посмотреть, что было, если бы соперник был более маститый, чем «Химки». «Спартак» слишком часто оказывается в роли жертве, как они считают. Поэтому, может быть, некоторые спорные эпизоды трактовали в пользу «Спартака», — добавил Губерниев.

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (44 очка).

(Владимир Пушкарев)