«Спартак» — «Оренбург»: судья не удалил игрока гостей. Соболев избежал перелома

На 21-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» арбитр Артем Чистяков не показал красную карточку и не удалил с поля Александра Эктова, который едва не сломал ногу Александру Соболеву.

«Спартак» — «Оренбург».

В том моменте судья даже не зафиксировал нарушение правил и позволил гостям начать контратаку.

Видеоассистент Владимир Москалев в действия судьи не вмешался.