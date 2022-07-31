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Сегодня, 19:46

Мостовой считает, что «Спартак» можно назвать одним из конкурентов «Зенита»

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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Обычная победа. У «Спартака» и «Оренбурга» совершенно разный уровень. Победа «Спартака» была очевидной. Решающую, ключевую роль играют иностранцы. Они все и делают. Я говорил, что «Спартак» с таким составом и с тем, что произошло в чемпионате однозначно будет в тройке. Тем более, календарь в начале хороший. «Спартак» сегодня можно назвать одним из конкурентов «Зенита», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».
«Оренбург» с 3 очками в 3 встречах находится на 10-й строчке.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
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Краснодар

 4
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Квинси Промес

Спартак

 3
П
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