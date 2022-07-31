Мостовой считает, что «Спартак» можно назвать одним из конкурентов «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на крупную победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Обычная победа. У «Спартака» и «Оренбурга» совершенно разный уровень. Победа «Спартака» была очевидной. Решающую, ключевую роль играют иностранцы. Они все и делают. Я говорил, что «Спартак» с таким составом и с тем, что произошло в чемпионате однозначно будет в тройке. Тем более, календарь в начале хороший. «Спартак» сегодня можно назвать одним из конкурентов «Зенита», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».

«Оренбург» с 3 очками в 3 встречах находится на 10-й строчке.